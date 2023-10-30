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30 Ekim 2023 Pazartesi 07:55:00 - Güncelleme:30 Ekim 2023 Pazartesi 07:55:00

Ankara'da can pazarı! Kontrolden çıkan araç boş araziye uçtu

Kaynak: IHA

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Ankara'da kontrolden çıkan araç boş araziye uçtu. Kaza neticesinde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Mamak ilçesi Akşamsettin Mahallesi'nde meydan geldi.

İddiaya göre henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişinin kontrolündeki 06 EU 0710 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki boş araziye uçtu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler : SPOT Araç kaza Ankarada
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