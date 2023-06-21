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21 Haziran 2023 Çarşamba 16:23:00 - Güncelleme:21 Haziran 2023 Çarşamba 16:23:00

Ankara'da caddeler yine göle döndü... Bazı araçlar yolda mahsur kaldı

Kaynak: AA

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Ankara'da öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle Sıhhiye'de bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Bazı sürücüler, son günlerde sıkça yağan yağmur sonrası yaşanan olumsuzluklara karşı tedbir almadıklarını iddia ettikleri Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerine tepki gösterdi.

Başkentte öğle saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı sokak, cadde ve alt geçitlerde su birikintisi oluşurken, trafikte aksamalar yaşandı.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs ve metro durakları ile bina saçaklarına sığındı.

Altındağ ilçesi Siteler Sarıgöl Caddesi'nde bazı iş yerlerini su bastı, belediye ekipleri dükkanlardan suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Bazı araçlar ise teker seviyesine kadar suya battı.

Bazı atölyelerin depolarını su basması sonucu burada bulunan mobilya malzemeleri zarar gördü.

BAZI ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI

Mamak Belediyesi yakınındaki köprünün altında biriken suda bazı araçlar mahsur kaldı. Sürücüler, mahsur kaldıkları araçlarından itfaiye ekiplerince kurtarılırken, araçlarda hasar meydana geldi.

Aracıyla suda kalan Muharrem Boztuğ, AA muhabirine, üniversitede okuyan çocuğunu Kırıkkale'den Ankara'ya getirirken yolda yağmura yakalandıklarını söyleyerek, "Tam köprünün altından geçeceğimiz sırada çok fena sel geldi. Su arabanın içine doldu. İtfaiye ekipleri kurtardı bizi." dedi.

Karşı şeritteki bir başka aracın da suda mahsur kaldığını belirten Boztuğ, çalışmayan araçlar için çekici beklediklerini ifade etti.

Çankaya ilçesindeki Yenişehir Kapalı Pazarı önünde biriken su nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar su birikintisinden dolayı yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı sürücüler, son günlerde sıkça yağan yağmur sonrası yaşanan olumsuzluklara karşı tedbir almadıklarını iddia ettikleri belediye yetkililerine tepki gösterdi.

Etiketler : ankara sağanak trafik
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