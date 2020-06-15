Başsavcılık düğmeye bastı! Ankara'da ByLock operasyonu

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15 Haziran 2020 Pazartesi 12:04:00 - Güncelleme:15 Haziran 2020 Pazartesi 12:27:00

Ankara'da ByLock operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 9'u yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan BYLOCK kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheli hakkında Ankara'da gözaltı kararı verdi. Şuana kadar yapılan operasyon sonucunda, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 9 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerinin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor. 

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