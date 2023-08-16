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16 Ağustos 2023 Çarşamba 18:33:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2023 Çarşamba 18:33:00

Ankara'da bir araya geldiler! Bakan Şimşek'ten önemli açıklama

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata ve bazı Japon şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi.

Şimşek, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'de yatırımları olan Japonya'nın önde gelen şirket yöneticileriyle bir araya gelerek yatırım iklimine ilişkin öneri ve tespitlerini dinlediklerini belirten Şimşek, "Oldukça verimli bir toplantı oldu. Önümüzdeki aylarda Japon yatırımcılarla daha geniş çaplı görüşmeler yapmak üzere Japonya'ya gitmeyi düşünüyoruz. Ev sahipliği ve değerli katkıları için Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata'ya teşekkür ederim. Ülkemize yatırım yapan, istihdam sağlayan ve katma değer üreten tüm paydaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Hazine ve Maliye bakanı mehmet şimşek japonya ekonomi yatırım
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