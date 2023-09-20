Ankara'da bakteri skandalında yeni gelişme: Analizini Halk ekmek çalışanı laboratuvara göndermiş

Cumhuriyet Halk Partisi, belediyecilikte sınıfta kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek Fabrikası'nda ise açık açık halk sağlığı ile oynandı. Fabrikada üretilen ekmeklerde bakteri olduğu anlaşıldı.

Skandalı ortaya çıkaran AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ekmekte bulunan bakterinin ishal, kusma, yoğun ateş ve göz rahatsızlıklarına neden olduğuna vurgu yaptı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Ankaralının ekmeğini zehir ettiler" diyerek sert çıktı.

BAKTERİLİ EKMEK SKANDALI!

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Halk Ekmek Fabrikası'nda "bakterili" ekmek iddialarının ardından, bir Halk Ekmek çalışanı tarafından Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen bir tam buğday ekmeğinin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onaylı, TÜRKAK akreditasyonlu bir laboratuarda yaptırılan analizi ile ilgili rapor da ortaya çıktı.

Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Birim Sorumlusu Biyolog Gözde Şenerge ve Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi Sorumlusu Kimya Teknikeri Gonca Cevren e-imzalı G2023-3512/00 no'lu raporda analizi yapılan tam buğday ekmeğinde 11 milyon Rope Sünme Sporu (EMS/g) belirlendi.

NORMALİN 100 KAT ÜZERİNDE BAKTERİ

18.09.2023 tarihli raporda, 260 gram numunenin analiz başlama zamanının 15.09.2023 saat 16.48, bitiş saatinin ise 18.09.2023 saat 10.53 olarak belirtildi.

Ortaya çıkan değerin referans değerin 100 kat üzerinde olduğu uzmanlar tarafından ifade ediliyor.

Yaşanan skandalı ortaya çıkaran AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Ankaralı vatandaşların birçoğunda ishal, kusma, ateşlenme, göz akıntısı vs. şikâyetlerden dolayı hastanelere başvurmuş durumda. Özellikle çocuklar ve yaşlılar bu durumdan çok etkileniyor. Şu anda Ankara'nın suyu da tam arıtılamadığı için büyük sorunlara neden oluyor. Halk Ekmek tarafından hazırlatılan raporun tamamen kendilerini temize çıkarmak için alınmış bir rapordur. Bizim elimizdeki laboratuvar sonucunda ise sonuç referans değerinin 100 kat üzerinde çıkıyor. Normal değerin çok çok üstünde. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı ve uluslararası kuruluşlar tarafından onaylı bir kurum tarafından hazırlanmış bir rapordur. Denetlensin diye gönderilen ekmeğin bakteri değeri 11 milyon çıkıyor. Bu çok vahim bir durum" ifadelerini kullandı.