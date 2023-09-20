VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk Kızılay, 150 tonu aşkın insani yardım malzemesini Libya'ya ulaştırdı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Meşru hedefler vuruldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Şimşek'in arkadaşına arazi satıldığı iddialarını yalanladı
Togg CEO'su Karakaş: İş ortaklarımızla mobilitenin geleceğini inşa ediyoruz
A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi sona erdi
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
20 Eylül 2023 Çarşamba 15:16:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 15:16:00

Ankara'da bakteri skandalında yeni gelişme: Analizini Halk ekmek çalışanı laboratuvara göndermiş

ABONE OL

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Fabrikası'nda bakterili ekmek skandalı patladı. AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, hazırlanan raporda bakteri değerinin normalin 100 kat üzerinde olduğunu açıklayarak raporu paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi, belediyecilikte sınıfta kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek Fabrikası'nda ise açık açık halk sağlığı ile oynandı. Fabrikada üretilen ekmeklerde bakteri olduğu anlaşıldı.

Skandalı ortaya çıkaran AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, ekmekte bulunan bakterinin ishal, kusma, yoğun ateş ve göz rahatsızlıklarına neden olduğuna vurgu yaptı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Ankaralının ekmeğini zehir ettiler" diyerek sert çıktı.

BAKTERİLİ EKMEK SKANDALI!

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Halk Ekmek Fabrikası'nda "bakterili" ekmek iddialarının ardından, bir Halk Ekmek çalışanı tarafından Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen bir tam buğday ekmeğinin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onaylı, TÜRKAK akreditasyonlu bir laboratuarda yaptırılan analizi ile ilgili rapor da ortaya çıktı.

Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Birim Sorumlusu Biyolog Gözde Şenerge ve Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi Sorumlusu Kimya Teknikeri Gonca Cevren e-imzalı G2023-3512/00 no'lu raporda analizi yapılan tam buğday ekmeğinde 11 milyon Rope Sünme Sporu (EMS/g) belirlendi.

NORMALİN 100 KAT ÜZERİNDE BAKTERİ

18.09.2023 tarihli raporda, 260 gram numunenin analiz başlama zamanının 15.09.2023 saat 16.48, bitiş saatinin ise 18.09.2023 saat 10.53 olarak belirtildi.

Ortaya çıkan değerin referans değerin 100 kat üzerinde olduğu uzmanlar tarafından ifade ediliyor.

Yaşanan skandalı ortaya çıkaran AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Ankaralı vatandaşların birçoğunda ishal, kusma, ateşlenme, göz akıntısı vs. şikâyetlerden dolayı hastanelere başvurmuş durumda. Özellikle çocuklar ve yaşlılar bu durumdan çok etkileniyor. Şu anda Ankara'nın suyu da tam arıtılamadığı için büyük sorunlara neden oluyor. Halk Ekmek tarafından hazırlatılan raporun tamamen kendilerini temize çıkarmak için alınmış bir rapordur. Bizim elimizdeki laboratuvar sonucunda ise sonuç referans değerinin 100 kat üzerinde çıkıyor. Normal değerin çok çok üstünde. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı ve uluslararası kuruluşlar tarafından onaylı bir kurum tarafından hazırlanmış bir rapordur. Denetlensin diye gönderilen ekmeğin bakteri değeri 11 milyon çıkıyor. Bu çok vahim bir durum" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Halk Ekmek bakterili ekmek Halk Ekmek Fabrikası bakteri skandalı ANKARA
Kıyafet değil ses önemli

Kıyafet değil ses önemli
5 TL'lik Şeyma

5 TL'lik Şeyma
Zara: Aşk kadınıyım

Zara: Aşk kadınıyım
'Emre'li açılış

'Emre'li açılış
Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı

Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı
Romantik yaz akşamı

Romantik yaz akşamı
Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı

Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı
Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım

Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım
Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor

Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX