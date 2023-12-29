Ankara'da aranan 862 kişi yakalandı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 22-28 Aralık'ta emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 25, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 29, 5 yıla kadar hapis cezası olan 253, ifadeye yönelik aranan 552 şüpheli olmak üzere 862 kişi yakalandı.