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Ankara'da aranan 821 kişi yakalandı
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12 Ocak 2024 Cuma 16:43:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 16:43:00

Ankara'da aranan 821 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 821 kişinin yakalandığını duyurdu.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 5-11 Ocak tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 21, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 39, 5 yıla kadar hapis cezası olan 285, ifadeye yönelik aranan 470 şüpheli olmak üzere 821 kişi yakalandı.

Etiketler : Ankara Valiliği operasyonlar suçlu yakalaması
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