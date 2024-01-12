Ankara'da aranan 821 kişi yakalandı
Kaynak: AA
Ankara Valiliği, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 821 kişinin yakalandığını duyurdu.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 5-11 Ocak tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 21, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 39, 5 yıla kadar hapis cezası olan 285, ifadeye yönelik aranan 470 şüpheli olmak üzere 821 kişi yakalandı.
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