Ankara'da aranan 821 kişi yakalandı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 5-11 Ocak tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 21, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 39, 5 yıla kadar hapis cezası olan 285, ifadeye yönelik aranan 470 şüpheli olmak üzere 821 kişi yakalandı.