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26 Ocak 2024 Cuma 16:19:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 16:19:00

Ankara'da aranan 757 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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Ankara'da, polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 757 kişi yakalandı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 19-25 Ocak tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 7, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 27, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 38, 5 yıla kadar hapis cezası olan 244, ifadeye yönelik aranan 441 şüpheli olmak üzere 757 kişi yakalandı.

Etiketler : operasyonlar suçlu yakalamaları Ankara polisi jandarma operasyonu
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