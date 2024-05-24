Ankara'da akıl almaz kaza!

Olay dün sabah 8.20'de Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi 187. Cadde'de meydana geldi.

Cep telefonuna bakarak yürüyen E.K, Çubuk-Ostim hattında çalışan özel halk otobüsünün ön camına çarptı. E.K, tedbir amaçlı kaldırıldığı hastanede müşahede altına alınırken, otobüsün de camı çatladı.

"BENİ GÖRÜP KENARA KAÇAR DİYE BEKLEDİM AMA KAÇMADI"



Kazaya ilişkin Çubuk Terminali'nde bilgi veren Özel Halk Otobüsü şoförü Ömer Bostan, dün 487-5 nolu Çubuk-Ostim hattında taşıdığı yolcuları son durakta indirdikten sonra kazanın meydana geldiğini belirtti.

"VATANDAŞLARIN DUYARLI OLMASINI VE UYARILMASINI İSTİYORUZ"



E.K'nın kaldırımda yürümemesi nedeniyle çarpışmanın yaşandığını ifade eden Bostan, kendisini sağlık kontrollerinin yapılması için ikna ettiğini, olay yerine çağırdığı 112 ambulansına bindirdiğini aktardı.

Sağlık durumu hakkında bilgi aldığı E.K'nın ailesiyle de sık sık görüşmelerinin devam ettiğini dile getiren Bostan, yayalara trafikte dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"Benim otobüsümün camı kırıldı. Camın kırılması önemli değildir. Maddi bir hasar yerine gelir ama sağlık bir şey olduğunda geri gelemeyebiliyor. Yayalar hem kaldırımda hem yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçerken telefonla oynuyorlar. Kafalarını telefondan kaldırmıyorlar. Bu sadece bizim toplu taşıma hizmeti için değil bütün araçlar için geçerlidir. Biz ne kadar şoför olarak dikkatli araç kullanıyorsak, yayaların da dikkatli bir şekilde yolda yürümesini veya karşıdan karşıya geçmesini istiyoruz. Yayaların telefonla oynayıp gelip de bize çarpmalarını istemiyoruz. Biz nasıl çarpmamak için özen gösteriyorsak onların da telefonla oynayıp bize çarpmalarını istemiyoruz. Vatandaşların duyarlı olmasını ve uyarılmasını istiyoruz."

Yaya E.K'nın babası, tedbir amaçlı müşahede altına alınan çocuğunun yarın taburcu edileceğini söyledi.