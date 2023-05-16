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16 Mayıs 2023 Salı 07:00:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 07:00:00

Ankara'da 35 şüpheli uyuşturucu suçundan tutuklandı

Kaynak: AA

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Ankara'da narkotik polislerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 207 şüpheliden 35'i tutuklandı.

Ankara'da son bir haftada narkotik polislerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 207 şüpheliden 35'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8-14 Mayıs'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 207 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 35'i tutuklanırken, aramalarda 16 kilogram esrar, 2,6 kilogram eroin, 2 kilo 673 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilogram kokain, 10 gram skunk, 79 bin 452 uyuşturucu içerikli hap, 47 kök Hint keneviri ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Etiketler : ankara uyuşturucu operasyon
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