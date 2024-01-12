Ankara'da 3 bin 759 adet tarihi obje ve 63 sikke ele geçirildi
Kaynak: AA
Ankara'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından icra edilen operasyonda, 3 bin 730 adet tarihi eser obje ve 63 adet sikke ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığını engellemek üzere yürüttükleri çalışmalarda, etnografik ve arkeolojik eserlerin bulunduğunu tespit ettikleri Etimesgut ve Sincan İlçelerinde bulunan 2 adrese 9 Ocak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyon sonucunda, 3 bin 730 adet tarihi eser obje ve 63 adet sikke ele geçirildi.
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