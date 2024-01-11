VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze'de katledilenlerin sayısı 59 bin 604'e yükseldi
İşgalci İsrail, Gazze'de 2 gazeteciyi daha öldürdü
Dezenformasyon, Küresel Riskler Raporu'nda ilk sırada yer aldı
İYİ Parti İzmir'de sular durulmuyor: Bezircilioğlu görevinden alındı
Fransa'nın Gazze'deki durumu UCM'ye taşımasını talep eden önerge Senatoya sunuldu
Ankara'da 3 bin 730 tarihi eser ele geçirildi
11 Ocak 2024 Perşembe 16:22:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 16:22:00

Ankara'da 3 bin 730 tarihi eser ele geçirildi

ABONE OL

Başkentte tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 bin 730 tarihi eser niteliğinde obje ve 63 sikke ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce Etimesgut ve Sincan'da belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 bin 730 tarihi eser niteliğinde obje ve 63 sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Etiketler : tarihi eser kaçakçılığı obje ele geçirme anit sikke
Ailece hastanelik oldular

Ailece hastanelik oldular
Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim

Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim
‘Kopuk' heyecanı

‘Kopuk' heyecanı
10 yıldır estetik yaptırmamış

10 yıldır estetik yaptırmamış
Henry ile fotoğraf çektirmek 200 dolar

Henry ile fotoğraf çektirmek 200 dolar
Mehmetçik için tek yürek oldular

Mehmetçik için tek yürek oldular
20 milyon başarısı

20 milyon başarısı
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım
"Kumar beni mahvetti"

"Kumar beni mahvetti"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX