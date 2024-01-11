Ankara'da 3 bin 730 tarihi eser ele geçirildi
Başkentte tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 bin 730 tarihi eser niteliğinde obje ve 63 sikke ele geçirildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Ekiplerce Etimesgut ve Sincan'da belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 bin 730 tarihi eser niteliğinde obje ve 63 sikke ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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