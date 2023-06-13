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13 Haziran 2023 Salı 16:10:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 16:10:00

Ankara'da 2 bin 400 tarihi sikke ele geçirildi

Kaynak: AA

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Ankara'da gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 bin 400 sikke ele geçirildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 bin 740 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 10 Haziran'da A.C, M.K, Y.U, C.D, A.F.K. ve C.G'nin müşteri arayışında olduğu, ele geçirdikleri tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edecekleri bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerince Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen iki operasyonda A.C, M.K, Y.U, C.D, A.F.K. ve C.G. gözaltına alındı.

Yapılan aramada Bizans ve Roma dönemine ait 2 bin 740 sikke, 212 çeşitli figürlerde obje, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konulurken, zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Etiketler : ANKARA TARİHİ ESER SİKKE
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