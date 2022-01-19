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19 Ocak 2022 Çarşamba 11:45:00 - Güncelleme:19 Ocak 2022 Çarşamba 11:45:00

Ankara yönü ulaşıma kapandı

Kaynak: AA

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar nedeniyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor. Bolu'da Doğu Gişeleri ile Yeniçağa arasında yoğun kar yağışı ile buzlanma sonrası çok sayıda tır kaydı.

Bolu'da Doğu Gişeleri ile Yeniçağa arasında yoğun kar yağışı ile buzlanma sonrası çok sayıda TIR kaydı. Kayan TIR'lar Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünü ulaşıma kapattı.

Otoyolun Doğu gişeleri ile Yeniçağa kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Güzergahta kar yağışı ve buzlanma, zaman zaman araçların kaymasına neden oluyor. Hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bölgede, Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor.

Uzun araç kuyruğu oluşan güzergahta, ekipler kayan ve kazaya karışan araçların kurtarılmasına yönelik çalışma yürütüyor.

Kar yağışının yoğun şekilde etkili olduğu Bolu'da bazı araçlar yolda kaldı. TEM Otoyolu ve D-100 yolunda; Kızılay ekipleri yolda kalan araçlarda bulunan vatandaşlara kek ve meyve suyu dağıttı. Kızılay, 230 kişiye kek, meyve suyu, su, bisküvi ve ihtiyacı olanlara bebek bezi verdi. Kar yağışının devam ettiği bölgede ekiplerin yardım çalışmaları devam ediyor.

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Etiketler : Bolu oğu gişeleri KAR BUZLANMA
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