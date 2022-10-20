Ankara Valiliğinden zirai don uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, 21 Ekim Cuma günü ile hafta sonu, hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde il genelinde hafif zirai don riski olduğu bildirildi.

Açıklamada, başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticiler olmak üzere vatandaşların, dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.