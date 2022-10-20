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20 Ekim 2022 Perşembe 16:53:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 16:53:00

Ankara Valiliğinden zirai don uyarısı

Kaynak: AA

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Ankara Valiliği, 21 Ekim Cuma günü ve hafta sonunda görülmesi beklenen zirai don riskine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, 21 Ekim Cuma günü ile hafta sonu, hava sıcaklıklarının düştüğü sabah ve gece saatlerinde il genelinde hafif zirai don riski olduğu bildirildi.

Açıklamada, başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticiler olmak üzere vatandaşların, dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Etiketler : ankara zirai don uyarı
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