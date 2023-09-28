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Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
28 Eylül 2023 Perşembe 16:15:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 16:15:00

Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

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Ankara Valiliği, kentte önümüzdeki saatlerde başlaması beklenene yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşları uyardı.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre, önümüzdeki 2 saat içerisinde Ankara'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Etiketler : gök gürültülü sağanak uyarı Ankara Valiliği hava durumu uyarısı
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