Ankara Valiliği'nden kuvvetli sağanak uyarısı...
Kaynak: AA
Ankara Valiliği, yarın il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın öğleden sonra yerel kuvvetli olacağını bildirdi.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, gök gürültülü sağanağın 13.00-19.00 saatlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan son verilere göre; 3 Haziran 2023 Cumartesi günü ilimiz genelinde gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
- Manisa'da sosyal konutlar teslim ediliyor... "Reis'e çok teşekkür ederim"
- Kağıthane'de facianın eşiğinden dönüldü... İETT şoförü fren yerine gaza bastı
- Paşinyan, Başkan Erdoğan'ın yemin törenine katılacak
- Sakız Adası açıklarında gemi kazası... Ekipler bölgeye sevk edildi
- Ankara'dan sonra İzmir'de de aynı manzara... Trafik aksadı, iş yerlerini su bastı
- Kibyra Antik Kenti'nde 9 yıllık çalışma sonuç verdi... 1300 yıl sonra su aktı