Ankara Valiliği'nden koronavirüse mesai saatli önlem

Ankara Valiliği'ne bağlı kurumlarda koronavirüs salgınının en aza indirilmesi amacıyla mesai saatlerinde değişikliklere gidildi.



Ankara Valiliği'ne bağlı kurumların mesai saatleri, 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde değiştirildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Koronavirüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Değişikliklerle Kontrollü Sosyal Hayat çerçevesinde yoğunluğun ve salgının bulaş hızının azaltılması hedeflendi. Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır.'