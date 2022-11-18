Ankara Valiliği uyardı: Akşam saatlerine dikkat

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından kentte bu akşam şiddetli rüzgarın beklendiğini duyurdu.

Açıklamada, "Güney yönlerden esmekte olan rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak kuvvetli (30-50 km/sa, kısa süreli 60 km/saat) esmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.