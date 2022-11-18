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18 Kasım 2022 Cuma 17:25:00 - Güncelleme:18 Kasım 2022 Cuma 17:25:00

Ankara Valiliği uyardı: Akşam saatlerine dikkat

Kaynak: TRT Haber

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Ankara Valiliği, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan rüzgara karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından kentte bu akşam şiddetli rüzgarın beklendiğini duyurdu.

Açıklamada, "Güney yönlerden esmekte olan rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak kuvvetli (30-50 km/sa, kısa süreli 60 km/saat) esmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Etiketler : ankara valiliği rüzgar zehirlenme
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