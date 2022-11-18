Ankara Valiliği uyardı: Akşam saatlerine dikkat
Kaynak: TRT Haber
Ankara Valiliği, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan rüzgara karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.
Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından kentte bu akşam şiddetli rüzgarın beklendiğini duyurdu.
Açıklamada, "Güney yönlerden esmekte olan rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak kuvvetli (30-50 km/sa, kısa süreli 60 km/saat) esmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.
Ayrıca, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.
- Ankara Valiliği uyardı: Akşam saatlerine dikkat
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ICAPP Eş Başkanı Chung Eui-yong'u kabul etti
- Beyoğlu'ndaki terör saldırısının iki zanlısının buluşma anı kameraya yansıdı
- Mersin merkezli 11 ilde DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı
- Bozcaada ve Gökçeada'da fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
- Beyoğlu'ndaki terör saldırısının şüphelisi Hassan güvenlik kamerasınca görüntülendi