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25 Eylül 2023 Pazartesi 13:58:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 13:58:00

Ankara Valiliği: 10 - 20 Eylül tarihleri arasında 393 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir

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Ankara Valiliği: 10 - 20 Eylül tarihleri arasında 393 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir

Ankara Valiliği, 10-20 Eylül tarihleri arasında yurda yasa dışı yollarla girmiş 393 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "10-20 Eylül 2023 tarihlerini kapsayan dönemde 393 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Etiketler : ankara valiliği düzensiz göçmen sınır dışı
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