Ankara Valiliği: 10 - 20 Eylül tarihleri arasında 393 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir
Ankara Valiliği: 10 - 20 Eylül tarihleri arasında 393 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir
Ankara Valiliği, 10-20 Eylül tarihleri arasında yurda yasa dışı yollarla girmiş 393 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "10-20 Eylül 2023 tarihlerini kapsayan dönemde 393 düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir" ifadeleri yer aldı.
- Başkan Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan Nahçıvan'da Askeri Kompleksi'nin açılışına katıldı
- Türkiye'nin gönderdiği 3 askeri araç Karadağ'a ulaştı
- İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
- Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı
- "Türkiye ile bir birimize destek vererek bölgesel konuları da doğru istikamete yöneltiyoruz"
- Başkan Erdoğan: Azerbaycan ile enerji ortaklığımız derinleşecek