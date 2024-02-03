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03 Şubat 2024 Cumartesi 12:15:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 12:15:00

Ankara ulaşımını rahatlatacak proje! Çubuk'a metro müjdesi

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AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok, Çubuk'a metro hattı yapılacağını açıkladı.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çubuk'ta sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen, Altınok'tan Çubuklular'a "çifte müjde" geldi.

ÇİFTÇİYE 1 TON MAZOT

Ankara'yı tarımın da başkenti yapacaklarını söyleyen Altınok, "Ankara'yı tarımın da başkenti yapacağız. Ankara'da tarıma destek vereceğiz. Çiftçilerimize 500 litre ila 1 ton arasında mazot desteği vereceğiz. Ankara'da ayrıca Ziraat Odalarımızla tarım planlaması yapacağız. Ektiğimiz ürünlerden daha çok hangisinden kazanıyorsak çiftçimizi o ürüne yönlendireceğiz. Üretilenler Ankara hem kendisine yetecek hem de dışarıya satış yapacak" dedi.

METRO PROJESİ HAZIR

Çubuk'a havaalanı metrosunu yapacaklarını belirten Altınok, "Çubuk metrosu, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metromuzu Cumhurbaşkanımızla konuştuk, projemiz hazır 31 Mart'tan sonra ihalesine başlayıp ulaşımı kolaylaştıracağız" ifadelerini kullandı.

EMEKLİYE 5 BİN TL DESTEK

Altınok, seçimleri kazanmaları halinde ihtiyaç sahibi her emekliye 5 bin lira nakit desteği yapılacağını açıkladı. Nakit desteğinin hesaplara yatırılacağını aktaran Altınok, doğalgaz desteğini artıracaklarını belirtti.

Etiketler : ankara büyükşehir belediyesi seçim turgut altınok çubuk metro
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