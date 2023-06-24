VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 78. sayısını yayımladı
Malatya'da 338 geçici iş yeri daha teslim edildi
Akşener'den CHP açıklaması: Hayatımın en büyük pişmanlığıdır
Türkiye, "Avrupa Fizik Olimpiyatları"ndan 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla döndü
"İhracatımız 23 Haziran'da günlük tarihi rekorla 2 milyar 121 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti"
2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
24 Haziran 2023 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:24 Haziran 2023 Cumartesi 11:00:00

Ankara-Sivas YHT seferlerinin ücretsiz yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Kaynak: AA

ABONE OL

Ankara ile Sivas hattında hizmete başlayan hızlı tren hattının mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz hizmet vermesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter hesabından, "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı'mız mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun." paylaşımında bulunmuştu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 27 Nisan-31 Mayıs döneminde gerçekleştirilen ücretsiz Ankara-Sivas-Ankara YHT seferleri hükme bağlanmış oldu.

Söz konusu hattaki tren seferleri 26 Nisan'da başlamıştı.

Etiketler : ankara sivas yht resmi gazete
Gençlik sırrı iyimserlik

Gençlik sırrı iyimserlik
Tatil hazırlığı

Tatil hazırlığı
Krizi aşamadılar

Krizi aşamadılar
Kolye enerjisi

Kolye enerjisi
6 yıl sonra içine sindi

6 yıl sonra içine sindi
Bayram sahnesi

Bayram sahnesi
Şarkı buluşması

Şarkı buluşması
İki ayda 15 şehir gezecek

İki ayda 15 şehir gezecek
Deprem fobisi Urla'ya kaçırdı

Deprem fobisi Urla'ya kaçırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX