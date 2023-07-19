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19 Temmuz 2023 Çarşamba 16:33:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 16:33:00

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda ek sefer

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TCDD Taşımacılık AŞ, 11 Ağustos'tan itibaren Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda cuma, cumartesi ve pazar günleri ek sefer yapılmaya başlanacağını açıkladı.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankara-Sivas Hızlı Treni'nin ilave seferlerle daha fazla yolcuyu misafir edeceği belirtildi. Yolcu yoğunluğu ve taleplerinin karşılanması için hatta 11 Ağustos'tan itibaren cuma, cumartesi ve pazar günleri karşılıklı 8 sefer (4+4) yapılmaya başlanacağı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni sefere konulan tren Ankara'dan 11.10'da, Sivas'tan 14.50'de hareket edecek. Günlük ortalama 3 binden fazla yolcunun seyahat ettiği Ankara-Sivas hattında işletilen hızlı trenlerde yeni seferlerle cuma, cumartesi ve pazar günleri 966 kişilik kapasite artışı sağlanmış olacak. 27 Nisan 2023'te hizmete verilen Ankara ile Sivas arasında işleyen hızlı trenlerle bugüne kadar 264 bin yolcu seyahat etti."

Etiketler : hızlı tren seferleri Ankara-Sivas hattı TCDD Taşımacılık AŞ
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