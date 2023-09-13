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13 Eylül 2023 Çarşamba 23:34:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 23:34:00

Ankara polisine tahsis edildi... Togg göreve başladı

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Ankara'da Motosikletli Polis (Yunus) ekiplerine tahsis edilen 06 A 00006 plakalı Togg göreve başladı.

Ankara'da polis aracı olarak kullanılmak üzerine tahsis edilen Togg, Kızılay Meydanı'nda görev yapıyor.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da kullanılıyor. Ankara'da Motosikletli Polis (Yunus) ekiplerine tahsis edilen 06 A 00006 plakalı Togg T10X marka otomobil Kızılay Meydanı'nda görev yapıyor. Ankara'nın meşhur noktalarından birinde görev yapan otomobil ise vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bazı vatandaşlar ise Togg ile fotoğraf çekiyor.

Etiketler : Togg06 YunusEkip AnkaradaMotosiklet
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