Ankara Nallıhan'da çıkan yangın kontrol altında

Aydoğmuş ile Dövmeci köyleri arasındaki sarp ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.



İhbar üzerine bölgeye Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.



Havadan helikopterle de müdahale edilen yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

