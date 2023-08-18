Ankara Nallıhan'da çıkan yangın kontrol altında
Kaynak: AA
Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Aydoğmuş ile Dövmeci köyleri arasındaki sarp ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Nallıhan Orman İşletme Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan helikopterle de müdahale edilen yangın, büyümeden kontrol altına alındı.
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