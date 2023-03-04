04 Mart 2023 Cumartesi 23:47:00 - Güncelleme:04 Mart 2023 Cumartesi 23:47:00
Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş İYİ Parti'den istifa etti
İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş partisinden istifa ettiğini açıkladı.
İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, yaşanan son gelişmelerden sonra partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Altıntaş, Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı:
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