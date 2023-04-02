Ankara merkezli 10 ilde operasyon

Ankara merkezli suç örgütü operasyonunda 61 kişi gözaltına alındı
Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, paravan şirketlerde işe aldıkları kişilerin üzerine bankalardan yüklü miktarda kredi çektikleri belirlenen suç örgütüne yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 87 şüpheliden 61'i yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "sahtecilik" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, paravan şirketlerde işe aldıkları kişilerin üzerine bankalardan yüklü miktarda kredi çektikleri belirlenen 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli Antalya, Batman, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon ilerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 61 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınanların, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirildiği, 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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