VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü: Savaşların kuralları vardır. Siviller korunmalı
"Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"
Başkan Erdoğan'dan Büyük Filistin Mitingi çağrısı
BM, hayatını kaybeden Filistinli sayısının gerçek olduğunu duyurdu
İskoçya Başbakanı: Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?
Gazze'de 24 saatte 14 BM çalışanı öldürüldü
27 Ekim 2023 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:27 Ekim 2023 Cuma 13:00:00

Ankara merkezli DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı

Kaynak: AA

ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer alarak faaliyette bulundukları belirlenen 14 kişi tespit edildi.

14 şüphelinin, Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı gözaltına alınmalarına karar verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Etiketler : ankara cumhuriyet başsavcılığı terör örgütü deaş soruşturma
Suat Suna'dan destek konseri

Suat Suna'dan destek konseri
Kudüs'ün fatihi geliyor

Kudüs'ün fatihi geliyor
Uyku sorunu yaşıyor

Uyku sorunu yaşıyor
Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu

Sekizinci denemesinde böbreğine kavuştu
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu
Yapımcı olarak Cannes'da

Yapımcı olarak Cannes'da
Doğum gününde yad edildi

Doğum gününde yad edildi
Savaşın bitmesini diliyoruz

Savaşın bitmesini diliyoruz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX