Ankara merkezli DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı
Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer alarak faaliyette bulundukları belirlenen 14 kişi tespit edildi.
14 şüphelinin, Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı gözaltına alınmalarına karar verildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.
- BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü: Savaşların kuralları vardır. Siviller korunmalı
- "Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"
- Başkan Erdoğan'dan Büyük Filistin Mitingi çağrısı
- BM, hayatını kaybeden Filistinli sayısının gerçek olduğunu duyurdu
- İskoçya Başbakanı: Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?
- Gazze'de 24 saatte 14 BM çalışanı öldürüldü