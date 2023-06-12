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12 Haziran 2023 Pazartesi 07:45:00 - Güncelleme:12 Haziran 2023 Pazartesi 07:45:00

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ'nün "adalet teşkilatı" yapılanmasına operasyon

Kaynak: AA

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Ankara merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), "adalet teşkilatı" yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen, FETÖ/PDY'nin "adalet teşkilatı" yapılanması soruşturması kapsamında 6'sı görevde, 20'si özel sektör çalışanı ve biri de istifa eden olmak üzere 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Bu kapsamda, Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüphelilerin, örgüt üyelerini kamu kurumlarına yerleştirdikleri tespit edildi.

Öte yandan, FETÖ/PDY'nin kamu gizli yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonların 3'üncü dalgasında şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Etiketler : ankara fetö operasyon adalet teşkilatı
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