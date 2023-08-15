Ankara merkezli 8 ilde FETÖ'ye eş zamanlı operasyon!

Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS sınavında yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturma kapsamında toplam 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS sınavında yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturma kapsamında toplam 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.
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