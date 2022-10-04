Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri.. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün esnaf/sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; haklarında örgütün sohbet ve toplantılara katılarak himmet adı altında yardımda bulunduklarına dair Bylock yazışmaları ve tanık ifadeleri bulunan, mali analiz raporu uyarınca FETÖ ile iltisaklı kişi ve kurumlara para transferi gerçekleştirdikleri ve bazı şüpheliler yönünden içerikli Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün esnaf/sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda haklarında örgütün sohbet ve toplantılara katılarak "himmet" adı altında yardımda bulunduklarına dair tanık ifadeleri bulunan, mali analiz raporu uyarınca FETÖ ile iltisaklı kişi ve kurumlara para transferi gerçekleştirdikleri belirlenen ve ByLock kullandıkları tespit edilen 16 şüpheli için Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.
- Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na sert çıkış
- #CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.
- "Geleceğimizi bu tehditlerden korumak zorundayız"
- İhracatta yeni rekor!
- AK Parti'den çarşamba çağrısı: Tarihi mücadelenin yeni aşaması
- Önemli zirve başlıyor: Gözler Başkan Erdoğan'da olacak