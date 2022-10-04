Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün esnaf/sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda haklarında örgütün sohbet ve toplantılara katılarak "himmet" adı altında yardımda bulunduklarına dair tanık ifadeleri bulunan, mali analiz raporu uyarınca FETÖ ile iltisaklı kişi ve kurumlara para transferi gerçekleştirdikleri belirlenen ve ByLock kullandıkları tespit edilen 16 şüpheli için Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.