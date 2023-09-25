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25 Eylül 2023 Pazartesi 08:18:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 08:18:00

Ankara merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

Kaynak: TRT Haber

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Ankara merkezli operasyonda FETÖ mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmelerinde rol aldıkları tespit edilen 25 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında açıklama yapıldı.

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının Kamu Kurumlarına yerleştirilmelerinde rol aldıkları tespit edilen toplam 25 şüpheli hakkında 25.09.2023 tarihinden itibaren Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."

Etiketler : ankara fetö operasyon
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