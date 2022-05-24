24 Mayıs 2022 Salı 08:22:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2022 Salı 08:22:00
Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Son Dakika Haberleri.. Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu başlatıldı. 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Son Dakika Haberleri.. Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu başlatıldı. 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
- Muhsin Yazıcıoğlu davasında yeni gelişme
- Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
- "Benim için Miçotakis diye birisi yok"
- ‘Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu' görevi için başvurular başladı
- Başkan Erdoğan, müjdeleri peş peşe duyurdu!
- Bakan Koca: Ukrayna'da güvenli tıbbi koridor oluşturulmalı