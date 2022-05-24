VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Ukrayna'yı kandırdık"
Muhsin Yazıcıoğlu davasında yeni gelişme
Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Fahiş kira artışı ve zam dayatmasına dur denecek!
"Benim için Miçotakis diye birisi yok"
Böbrekteki sorun da ağız kokusu yapar
Gözaltındaki morluklar hastalık belirtisi olabilir
Obeziteyle mücadelede doğru beslenme öğretilmeli
Ayakkabı seçimi sağlığı etkiliyor
Hatay-KKTC deniz otobüsü seferlerine olumsuz hava engeli
Kadıköy'deki diş hekimi cinayetinin zanlısı yakalandı
MEB yanıtladı: İşte LGS'ye ilişkin merak edilenler
İstanbul'da asansör kabinine sıkışan işçi hayatını kaybetti
Ordu'da minibüs fındık bahçesine uçtu: 5 yaralı
Maske eşiğinde ikinci gün: Vaka sayıları açıklandı
‘Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu' görevi için başvurular başladı
İtalya'da maymun çiçeği vaka sayısı 4'e çıktı
Açık cezaevi'ndeki korona izinleri uzatıldı
Başkan Erdoğan, müjdeleri peş peşe duyurdu!
Pfizer: Kovid-19 aşısı 5 yaş altı grup için etkili
Bakan Koca: Ukrayna'da güvenli tıbbi koridor oluşturulmalı
BAE'de bir restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı
NASA alarma geçti: Astronotun kaskına su doldu
KKTC'de maymun çiçeği virüsüne rastlanmadı
24 Mayıs 2022 Salı 08:22:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2022 Salı 08:22:00

Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu başlatıldı. 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Son Dakika Haberleri.. Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu başlatıldı. 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Etiketler : 0
Pedagog Demet'e veda zamanı

Pedagog Demet'e veda zamanı
Kaş'ta caz festivali

Kaş'ta caz festivali
Çağatay'a veda

Çağatay'a veda
Emeklilik hayalini 38 yaşında gerçekleştirdi

Emeklilik hayalini 38 yaşında gerçekleştirdi
Yıllar sonra Harika paylaşım

Yıllar sonra Harika paylaşım
Motive eden ödül

Motive eden ödül
Sevdaları kitap oldu

Sevdaları kitap oldu
Cannes'da onur konuğu

Cannes'da onur konuğu
Cannes gururu

Cannes gururu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX