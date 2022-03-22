Ankara-İzmir YHT Hattı'nda çalışmalar İngiltere'den sağlanan krediyle hızlanacak

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, 2012 yılında yapımına başlanan Ankara (Polatlı)-İzmir (Menemen) arasındaki 508 kilometre uzunluğunda bulunan kesimin tamamlanmasıyla 624 kilometrelik toplam YHT güzergahı bitirilmiş olacak.

Afyonkarahisar Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa Salihli, Manisa Turgutlu, Manisa olmak üzere 6 yeni istasyona sahip olacak Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nde, 41 bin metrelik 49 tünel ve 23 bin 100 metrelik 56 viyadük yer alıyor.

Projede Afyonkarahisar-İzmir arasında altyapı işlerinin yüzde 52,4'ü tamamlandı. Ankara-İzmir arası otobüs yolculuğu süreleri güzergaha, sefere ve mola sayısına göre değişiklik gösterse de 7 saat 55 dakika ile 9 saat arasında tamamlanıyor. Söz konusu mesafe tren yolculuğuyla 14 saatte kat ediliyor. YHT Projesi kapsamındaki tüm kesimler tamamlandığında ise Ankara-İzmir arasındaki mesafe 824 kilometreden 624 kilometreye, seyahat süresi de 3,5 saate inecek.

Ankara-İzmir YHT Hattı bitirildiğinde yılda 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınması hedefleniyor.

Saatte 250 kilometre hız yapılması hedeflenen hatta, elektrikli ve sinyalli yüksek hızlı trenler işletilebilecek.

Hattın inşaatında 71,97 metreküpü tamamlanan toplam 115,8 milyon metreküp kazı yapılacak. Söz konusu hattaki toplam 47,9 milyon metreküplük dolgunun 11,40 milyon metreküpü bitirildi.

İngiltere'den sağlanan 2,45 milyar avroluk kredi de proje kapsamındaki çalışmaların hızlanmasını sağlayacak.