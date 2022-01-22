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22 Ocak 2022 Cumartesi 10:18:00 - Güncelleme:22 Ocak 2022 Cumartesi 10:18:00

Ankara-İstanbul Otoyolu Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı ve Elmalık'tan tır geçişleri başladı

Kaynak: AA

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Ankara-İstanbul Otoyolu Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı ve Elmalık'tan tır geçişlerine kontrollü olarak izin verilmeye başlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara-İstanbul Otoyolu Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı ve Elmalık'tan tır geçişlerine kontrollü olarak izin verilmeye başlanırken, diğer araçlar için ulaşım her iki yönde sağlanıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda ulaşım her iki yönde devam ederken, Gevaş-Gürpınar yolu ulaşıma açıldı.

Konya Seydişehir ile Antalya Akseki arası tır geçişlerine geçici olarak kapatıldı.

Kağızman-Ağrı, İdil-Midyat ve Şırnak-Eruh yollarında da ulaşıma izin verilmiyor.

Etiketler : tır geçişleri ulaştırma ve alyapı bakanlığı bolu dağı geçişi
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