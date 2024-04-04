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Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangına ilişkin soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı
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04 Nisan 2024 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:04 Nisan 2024 Perşembe 12:30:00

Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangına ilişkin soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangınla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün meydana gelen yangınla ilgili mahallinde yapılan araştırmalar sonucunda yangına sebebiyet verdikleri değerlendirilen ve görgü tanığı tarafından teşhis edilen A.F.E, A.E.İ, F.E.A, A.E.İ. ve M.E.İ'in Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturmanın titizlikle devam ettiği kaydedildi.

Etiketler : ankara hurdacılar sitesi yangın soruşturma gözaltı
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