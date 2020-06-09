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09 Haziran 2020 Salı 20:13:00 - Güncelleme:09 Haziran 2020 Salı 20:13:00

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyadaki silahlı asker uğurlaması görüntüleri ile ilgili açıklama yaptı

Kaynak: DHA

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Ankara'da, asker uğurlamak için oluşturulan konvoyda 4 kişinin pompalı tüfek ve tabanca ile havaya ateş ederken çekilen görüntüleri, sosyal medyada yer aldı. 2017 yılında çekildiği öğrenilen görüntüyle ilgili polis inceleme başlattı.

Çankaya ilçesinde 2017 yılında çekilen görüntü, askere giden bir genç için düzenlenen eğlenceye ait. Cep telefonuyla çekilen ve sosyal medyada yer alan görüntüye göre, eğlence sonrası oluşturulan konvoy yola çıktığı anda bir kişinin pompalı tüfek ile havaya ateş açtığı görüldü. Ardından da motosiklet üzerinde seyreden başka bir kişi, pompalı tüfeği alıp, ateş etmeyi sürdürdü. Konvoydaki ayrı 2 otomobilde bulunan 2 kişi de hareket halindeki araçların penceresinden peş peşe tabancayla ateş açtı. Çocukların da bulunduğu konvoyda ateşlenen silahların, mahallede paniğe neden olduğu görüldü. Çankaya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, sosyal medyada tepki çeken görüntüyle ilgili inceleme başlattığı belirtildi.

ANKARA EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan silahlı asker uğurlaması görüntüleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. 09 Haziran 2020 günü bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarından 'Ankara'da skandal görüntüler! Pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtılar' şeklinde yapılan haber ve paylaşımlarla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek, "Habere konu görüntülerin 1 Kasım 2017 tarihinde C.F.U. isimli şahsın asker uğurlaması sırasında çekildiği ve bu tarihe kadar herhangi bir ihbar ve şikayete konu olmadığı tespit edilmiştir. 2017 yılına ait görüntülerle ilgili olarak adli soruşturmaya esas olacak şekilde inceleme başlatılmıştır" denildi.

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