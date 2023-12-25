VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Alberto Giuliani dönemi yaklaşık 11 ay sürdü
İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 4 bin 730 Filistinliyi gözaltına aldı
Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'da oynayacakları kupa maçının hakemi belli oldu
Bakan Tunç, örgüt propagandası ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan kişinin tutuklandığını bild...
Eski İsrailli müzakereci Daniel Levy, Netanyahu'nun Gazze'de "kişisel çıkarlarının" olduğunu söyledi
Bursa'da yedek parça satılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
25 Aralık 2023 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:25 Aralık 2023 Pazartesi 14:30:00

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki "atlı polisler" zorlu eğitimlerin ardından göreve başlıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye'nin birçok ilinde görev yapan atlı polisler, zorlu eğitim aşamalarını tamamlayarak göreve hazır hale geliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Atlı Polis Grup Amirliği bünyesindeki atlı polisler, halkın yoğun olarak bulunduğu caddelerde, parklarda, mitinglerde, spor müsabakalarında ve toplumsal olaylarda görev alıyor.

Atlar, Ankara'daki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde zorlu 6 aylık temel ve ileri düzey eğitimlerini tamamlıyor.

Patlama, duman, ateş ve benzeri görsel ve işitsel öğelere karşı duyarlılık gibi eğitim aşamalarını geçen atlar, toplumsal olaylara müdahale ve devriye görevlerinde etkin rol almaya başlıyor.

Bu arada, sosyalleşmesi için uzun süreli bir eğitimden geçen atlar, "selam verme" gibi komutları da gerçekleştiriyor.

EĞİTİMLER HER GÜN DEVAM EDİYOR

Atlı polislerin kullandığı atlara, günde en az yarım saat antrenman yaptırılıyor ve sağlık durumları yakından takip ediliyor. Sağlığında problem görülen atlar klinik tedaviye alınıyor. Atların bakımları ve temizliği de yine bu merkezde özenle yapılıyor.

Ayrıca merkezdeki atlar, eğitimlerinin yanı sıra sportif faaliyette bulunmak için Türkiye Binicilik Federasyonunun düzenlediği engel atlama yarışlarına da katılıyor.

BİNİCİLER DE SIKI EĞİTİMDEN GEÇİYOR

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde eğitime başlayan biniciler ise 4 aylık temel binicilik eğitimi sonrasında ileri düzey binicilik eğitimi alıyor.

Atı sevk ve idare etme kabiliyetine erişen polisler daha sonra, Türkiye'nin diğer illerinde de görevlerine devam ediyor.

Polisler, mesai arkadaşı olarak gördükleri hisli ve duygusal olan atları sevmenin yanı sıra onlarla ilgilenmenin de çok önemli olduğunu belirtiyor.

Etiketler : ankara emniyet müdürlüğü atlı polis eğitim
Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla

Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla
Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"

Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"
Setten aşk çıktı

Setten aşk çıktı
Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim

Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim
Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var

Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var
20'nci yıla özel konser

20'nci yıla özel konser
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Pop müziğin yoncaları

Pop müziğin yoncaları
En ilginç aile hikayesi

En ilginç aile hikayesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX