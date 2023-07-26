26 Temmuz 2023 Çarşamba 23:47:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 23:47:00
Ankara Elmadağ'da patlama... Ekipler sevk edildi
Kaynak: IHA
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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerinden alevler yükseldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerinden alevler yükseldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- Ankara Elmadağ'da patlama... Ekipler sevk edildi
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