Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmasında 12 gözaltı kararı
Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturmada, 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün 2010-2011-2013 KPSS sınavlarında tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili soruşturma yapıldı.
Soruşturmada, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanan bazı şüphelilerin, sınav öncesi usulsüz şekilde ele geçirdikleri KPSS sorularını dağıttıkları belirlendi.
Bu soruları alan bazı şüphelilerin ise KPSS sınavlarına mensuplarını hazırlamak amacıyla örgüt tarafından oluşturulan mahrem nitelikteki çalışma evlerinde kaldıklarına dair haklarında etkin pişmanlık beyanları bulunduğu kaydedildi.
Soruşturma kapsamında, tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- Gazze şeridinde askeri hareketlilik... İsrail karadan ve havadan vuruyor
- DSÖ, Gazze'deki personeli ile bağlantıyı kaybetti: "İnsani yardım talep ediyoruz"
- Başkan Erdoğan'dan asansör kazasında hayatını kaybeden öğrencinin ailesine başsağlığı
- BM, Gazze'de ateşkes tasarısını kabul etti
- BM'den İsrail'e iletişimin kesilmesi tepkisi
- "Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"