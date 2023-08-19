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19 Ağustos 2023 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2023 Cumartesi 11:30:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Ataklı hakkında resen soruşturma başlattı

Kaynak: AA

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Can Ataklı hakkında, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ataklı'nın 18 Ağustos'ta sosyal medyada yayınlanan bir videoda, Sincan Belediyesinin Bebek Kütüphanesi ve Yenikent Anne-Çocuk Oyun Evi'nde çocuklara yönelik eğitim etkinlikleriyle ilgili sözleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik edici paylaşım yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160'ıncı maddesi uyarınca işin gerçeğinin araştırılması amacıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216/1 maddesinde düzenlenen halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan resen soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Etiketler : ankara cumhuriyet başsavcılığı resen soruşturma can ataklı
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