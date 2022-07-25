"Ankapark Projesi"

Biz sağlam teslim ettik. Biz, orayı vatandaşımızın hizmetine verdik. Vatandaşlarımız günlerce oradan ücretsiz faydalandı. Siz ne yaptınız? Oradaki kablolar kesiliyor, ağaçlar kurutuluyor. İntikam alınıyor.

Normalde o alanın güvenliğini hala daha Alfa Güvenlik yapıyor. Güvenliğini yapıyorsun ama oradan kablolar sökülüp götürülüyor, ağaçlar kuruyor, oradaki cihazlar sökülüyor. Resmen intikam alınıyor. Oralar normalde işletilseydi, bakılsaydı şuanda böyle bir görüntü olmazdı. Yani biz sağlam bir alan teslim etmişiz siz oraya ne yaptınız? Vatandaşın hizmetine açtık biz orayı ve günlerce insanlar oradan ücrestiz faydalanabildiler. Tüm bunlar olurken siz naptınız? Bunlar gözetilmiyorsa ortada başka bir dert var demektir. Yaptıkları şuanda algı çalışmaası ama kendilerini bu çalışmada deşifre ediyorlar.

Ankara'da, Cumhur İttifakımızla birlikte en kötü ihtimal, yüzde 53-54 bandında Cumhurbaşkanlığı seçimini tamamlarız.

2018'de Allah'a şükürler olsun Cumhurbaşkanımızı seçtik. İnşallah Cumhur İttifakımızla beraber , Ankara'da gücümüzü birleştirince en kötü ihtimal, yüzde 53-54 bandında Cumhurbaşkanlığı seçimini tamamlarız. Ak Parti olarak, bazı bakanlar zikrediliyor ama biz yüzde 40'ın altına düşmedik.

En güzel anket sahadır. Sahada vatandaşlarımız şunu diyor; sıkıntılar çekiyoruz, fırsatçılar var ama bu işi çözecek de sizsiniz size güveniyoruz. Yaptığımız bir hata ve yanlışları çok rahat bir şekilde yüzümüze söylüyorlar.

Vatandaşımız dünyadaki bu buhranı görüyor. Cumhurbaşkanımızın, vatandaşımıza yük bindirmemek için vergi kalemlerini nasıl sıfırladığını, nasıl aşağı çektiğini, nasıl minimize ettiğini vatandaşımız görüyor. Vatandaşı destekleyecek, esnafı destekleyecek bir çok fedakarlıkta bulundu devletimiz.

Herkes üzerine düşeni yapacak. Biz de parti olarak köprü vazifemizi yapacağız. O sektörlerle ilgili biz her zaman bir araya geliyoruz. Bu sektörlerin sıkıntılarını, esnaflarımızın sıkıntılarını da dinliyoruz. Bunları da bir köprü olarak zaten hükümetimize ve ilgili bakanlıklarımıza iletiyoruz.

En büyük göstergemiz üyelik oranıdır, üyelik sayısıdır. Yani biz şuanda Allah'a şükürler olsun son 2 yılda 200.000'i geçen üye şeyine ulaştık. Yardımı parti olarak ayrım yapar mısın? O adam ihtiyaç sahibiyse ona yardımını vermen lazım.

Şuanda Allah'a şükür 800.000 üyemiz var. Benim için en önemli şey vatandaşımızın nabzını tutmak, ankettir ve üyelik sayılarıdır. Hele ki tüm Türkiye'deki Ak Parti üyelik sayılarına baktığımız zaman 11-12 milyon sayısında bir üyemiz var. Chp'ye bakın Ak Parti'ye yetişmeyi bırakın arada çok büyük fark var.

"Sokak köpekleri konusunda Büyükşehir Belediyelei'nin bütçelerii arttırmalaır ve bu konuya daha fazla ilgili göstermeleri gerekiyor."

Bize kimse hayvanlara eziyet ediyor diyemez. Çünkü benim inancımda, örf ve adetlerimde, atalarımda hayvana biraz daha yük bindirdi diye ceza alan insanlar var. Biz her şeyin sahibinin Allah olduğunu biliriz. Ankara Büyük Şehir Belediyesi seçimlerden önce vaat olarak sokak hayvanlarına sahip çıkacaklarını, bakım merkezleri oluşturacaklarını söylemişlerdi. Seçim gerçekleşip belediye başkanı olduktan sonra kendi faaliyet raporlarına göre AK Parti'li belediyelerin bütçe rakamını yarı yarıya indirdiler. Demek ki sokak hayvanlarına bakmak, muhafaza etmek, kazalardan korumak gibi bir dertleri yokmuş. Aynı zamanda vatandaşları da korumak gerekir. Yolda çocukları parçalayan sokak hayvanları var. Büyük şehir belediyesinin bütçesi varken hayvanları ve insanları nasıl korurum diye düşünmüyorlar. Gölbaşı Belediyesi hayvanların rahat edebileceği bir barınak oluşturdu. Gölbaşı Belediyesi'nin bütçesi ve Ankara Büyük Şehir Belediyesi'nin bütçesini kıyaslamak lazım. Gölbaşı Belediyesi'nin yaptıkları kat kat fazla. Bu işler büyük şehir belediyesinin elinde. Önemli olan devletten de önce insandır. Büyük şehir belediyesi köpeklere barınak yapmıyor. Çünkü öyle bir dertleri yok.