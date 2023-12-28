VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Elektrik piyasasında milli sisteme geçilecek
İsrail katliama doymuyor! Gazze'de şehit sayısı 21 bin 320'ye yükseldi
İstanbul'da "düzensiz göçmen" operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Çalışan emekliye verilecek 5 bin lira için ödeme takvimi belli oldu
Fransız vekil, camilere saldırıları önlemek için çağrıda bulundu
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
28 Aralık 2023 Perşembe 16:06:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 16:06:00

Başkan Erdoğan: ANKA-3 savunmamıza çok güçlü katkı sağlayacak

ABONE OL

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3 insansız savaş uçağı ilk kez gökyüzünde görüntülendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak' dedi.

ANKA-3 İHA jet motoru sayesinde daha hızlı, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip kuyruksuz yapısı ile radarda daha az görünür bir İHA sistemi olarak tanıtılmıştı. Yeni nesil İHA sistemi olan ANKA-3, keşif, gözetleme ve istihbarat; farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA'larına angaje olarak av taraması; düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirebilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak" dedi.

Etiketler : başkan erdoğan ANKA-3 SAVUNMA SANAYİİ TUSAŞ
Doğuş'tan film gibi klip

Doğuş'tan film gibi klip
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk

Serkan Çayoğlu: Fatih'i oynamak büyük sorumluluk
Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var

Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var
20'nci yıla özel konser

20'nci yıla özel konser
23 yıl sonra sahibinin sesinden

23 yıl sonra sahibinin sesinden
Kızım olacağını duyunca ağladım

Kızım olacağını duyunca ağladım
Setten aşk çıktı

Setten aşk çıktı
Ateşlendikten sonra huyum değişti

Ateşlendikten sonra huyum değişti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX