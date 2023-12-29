ANKA 3 için Almaya basınından çarpıcı analiz: Batı'nın hesapları işe yaramadı!

Yerli ve milli imkanlar ile TUŞAS tarafından üretilen insansız savaş uçağı ANKA-3 ilk başarılı uçuşunu dün gerçekleştirdi. ANKA-3 gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ön plana çıkıyor.

BAŞKAN ERDOĞA'DAN ANKA 3 MESAJI

Başkan Erdoğan, ANKA 3 için "TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak." açıklamasında bulundu.

TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak. ���� pic.twitter.com/ElZaSoNRVo — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 28, 2023

"ERDOĞAN EMRETTİ, BATI'NIN HESAPLARI İŞE YARAMADI"

Alman Die Welt gazetesi Başkan Erdoğan'ın talimatı ile üretilen ANKA 3 için hayranlık içeren bir analizi okuyucularına aktardı.