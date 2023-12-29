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29 Aralık 2023 Cuma 17:12:00 - Güncelleme:29 Aralık 2023 Cuma 17:12:00

ANKA 3 için Almaya basınından çarpıcı analiz: Batı'nın hesapları işe yaramadı!

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Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi atılımı büyük başarılarına yenisini eklemeyi sürdürmekte. Yerli ve milli imkanlarla TUSAŞ tarafından üretilen hayalet uçak ANKA 3 dün ilk kez gökyüzü ile buluşarak 1 saat 10 dakika uçuş gerçekleştirdi. Alman Welt Gazetesi ANKA 3 için çarpıcı bir analize yer verdi...

Yerli ve milli imkanlar ile TUŞAS tarafından üretilen insansız savaş uçağı ANKA-3 ilk başarılı uçuşunu dün gerçekleştirdi. ANKA-3 gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ön plana çıkıyor.

BAŞKAN ERDOĞA'DAN ANKA 3 MESAJI

Başkan Erdoğan, ANKA 3 için "TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak." açıklamasında bulundu.

"ERDOĞAN EMRETTİ, BATI'NIN HESAPLARI İŞE YARAMADI"

Alman Die Welt gazetesi Başkan Erdoğan'ın talimatı ile üretilen ANKA 3 için hayranlık içeren bir analizi okuyucularına aktardı.

Die Welt, haberinde ANKA 3'e ilişkin "Birkaç yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin silahlanmasını emretti. Program, mevcut savaş uçağı tanıtımından anlaşılacağı üzere teknolojik açıdan başarılı. Batı'nın hesaplarının işe yaramadığını gösteren çok şey var" ifadelerini kullandı.

Etiketler : anka 3 savunma sanayi ALMAN BASINI
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