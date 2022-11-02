Başörtüsü için Anayasa turu başlıyor

Adalet Bakanı Bozdağ ve AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, CHP'yi ziyaret edecek
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, saat 15.30'da başörtüsü için Anayasa teklifi gündemiyle CHP'yi ziyaret edecek.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, saat 15.30'da başörtüsü için Anayasa teklifi gündemiyle CHP'yi ziyaret edecek.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, anayasa değişikliği için Meclis'te siyasi partileri ziyaret edecek. Saat 15.30'da CHP, 16.00'da İYİ Parti, 16.30'da HDP ziyaret edilecek. Muhalefetin görüşü alınacak.
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