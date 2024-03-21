Anayasa Mahkemesi'nin yeni başkanı bugün belli olacak
Kaynak: TRT Haber
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay'da gözler başkanlık seçimlerine çevrildi. Bu yılın ilk yarısında üç yüksek mahkemede de, görev sürelerinin dolması nedeniyle başkanlık seçimi yapılacak. Yüksek mahkemelerde seçimin ilki, bugün Anayasa Mahkemesi'nde yapılacak.
Yüksek yargıda seçim maratonu başlıyor...
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkanlarının görev sürelerinin dolması nedeniyle seçim yapılacak.
Yüksek mahkemelerde seçimin ilki, Anayasa Mahkemesi'nde yapılacak.
Zühtü Arslan'ın görev süresi 20 Nisan'da doluyor.
20 Şubat'ta başkanlık seçimi süreci başlamış, seçimin tarihi 21 Mart belirlemişti.
Görev süresinin dolması nedeniyle Arslan seçimde aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Yüksek Mahkemenin diğer üyeleri ise başkan adaylığında yarışabilecek.
SEÇİLEN ÜYE 4 YILLIK BAŞKANLIK GÖREVİNİ ÜSTLENECEK
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek.
Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise seçimlere devam edilecek.
YARGITAY'DA BAŞKANLIK SEÇİMİ 25 MART'TA
Yargıtay'da 2020'de seçilen mevcut başkan Mehmet Akarca'nın görev süresi 24 Mart'ta dolacak.
Yüksek Mahkemenin 348 üyesi, 25 Mart'ta 4 yıllığına görev yapacak başkanı belirlemek için sandığa gidecek.
DANIŞTAY'DA SEÇİM SÜRECİ
Danıştay'da da mevcut Başkan Zeki Yiğit'in 4 yıllık görev süresi 7 Mayıs'ta dolacak.
Mevzuat gereği, 23 Nisan'da başkanlık seçimi süreci başlayacak. Danıştay'ın 113 üyesi de başkan adayı olabiliyor.
Danıştay Başkanı seçilebilmek için üyelerin salt çoğunluğunun oyunun alınması gerekiyor.
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