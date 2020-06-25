Anayasa Mahkemesinden milletvekillikleri düşürülen Güven ve Farisoğulları hakkında karar
Kaynak: AA
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, HDP'li Güven ile Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruları oy birliğiyle reddetti.
HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ile Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, Anayasa Mahkemesine HDP'li Leyla Güven ile Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşmesinin iptali istemiyle başvuru yaptı.
Başvuruyu gündem toplantısında esastan görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düşmesinin iptaline karar verilmesi talebiyle yapılan başvuruları oy birliğiyle reddetti.
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