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Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı
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20 Eylül 2022 Salı 12:47:00 - Güncelleme:20 Eylül 2022 Salı 12:47:00

Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı

Kaynak: AA

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Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatma davasıyla ilgili reddi hakim talebini reddetti. Ek delil dosyası için 30 gün ek süre verdi

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemli davada, HDP'nin ek savunmasındaki taleplerini değerlendirdi, partiye ek savunmasını yapması için 30 gün daha süre verdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu toplantısında, HDP'nin ek savunmasındaki talepler ele alındı.

Yüksek Mahkemeye ek savunmasını sunan HDP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının gönderdiği ses kayıtlarına ilişkin savunma yapmak için ek süre istedi.

Parti ayrıca, Anayasa Mahkemesi üyelerinden biri hakkında reddi hakim talebinde bulundu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, partinin ek delillere ilişkin taleplerinin incelenmesini tamamladı. Yüksek Mahkeme, reddi hakim talebini reddetti, partiye ek savunması için 30 gün daha süre verdi.

EK DELİLER DOSYAYA GİRDİ

Yüksek Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım ile öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili dosyaların davaya ek delil olarak girmesine karar vermişti.

DAVADA SIRA SÖZLÜ SAVUNMALARDA

Kapatma davasında işleyen süreçte, ek savunma süresinin de bitmesinin ardından belirlenecek bir tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bu sürecin ardından, davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69'uncu maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, 15 üyenin 10'unun oyu olan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla karar verilebilecek.

Etiketler : Halkların Demokratik Partisi ANAYASA MAHKEMESİ HDP Yüksek Mahkeme
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