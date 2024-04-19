Anayasa Mahkemesi'nde görev değişikliği
Kaynak: AA
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, görevini Kadir Özkaya'ya devretti.
Zühtü Arslan'ın 12 yıllık görev süresinin 20 Nisan'da dolacak olması nedeniyle 21 Mart'ta yapılan seçim sonucunda Kadir Özkaya, AYM üyelerinin salt çoğunluğunun oyunu alarak Yüksek Mahkemenin başkanlığına seçildi.
AYM Başkanlığı makamında basına kapalı yapılan törende Arslan, görevini Özkaya'ya devretti.
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