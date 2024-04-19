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Anayasa Mahkemesi'nde görev değişikliği
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19 Nisan 2024 Cuma 18:12:00 - Güncelleme:19 Nisan 2024 Cuma 18:12:00

Anayasa Mahkemesi'nde görev değişikliği

Kaynak: AA

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, görevini Kadir Özkaya'ya devretti.

Zühtü Arslan'ın 12 yıllık görev süresinin 20 Nisan'da dolacak olması nedeniyle 21 Mart'ta yapılan seçim sonucunda Kadir Özkaya, AYM üyelerinin salt çoğunluğunun oyunu alarak Yüksek Mahkemenin başkanlığına seçildi.

AYM Başkanlığı makamında basına kapalı yapılan törende Arslan, görevini Özkaya'ya devretti.

Etiketler : Anayasa Mahkemesi Zühtü Arslan Kadir Özkaya
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