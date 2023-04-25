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25 Nisan 2023 Salı 12:12:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 12:12:00

Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı

Anayasa Mahkemesinin (AYM) 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni, Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla Yüce Divan Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etiketler : Anayasa Mahkemesi AYM 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni
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