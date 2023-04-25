Anayasa Mahkemesinin (AYM) 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni, Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla Yüce Divan Salonu'nda gerçekleştirildi.
25 Nisan 2023 Salı 12:12:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 12:12:00
Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı
Kaynak: AA
ABONE OL
Başkan Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin 61. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı
- "Parlamenter sistem istikrarsızdı"
- Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
- Çorlu'dan kalkış yapan Kızılelma, İstanbul Atatürk Havalimanı'na hareket etti
- Başkan Erdoğan'dan müjde: 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması planlıyoruz
- Mayıs ayı askerlik yerleri açıklandı
- Anayasa Mahkemesi 61. yaşını kutluyor!